Михеев пропустил матч с «Вашингтоном» из-за болезни, как и оба основных вратаря «Чикаго». Фолиньо и еще несколько игроков «Блэкхокс» сыграли с плохим самочувствием

Форвард «Чикаго» Илья Михеев пропустил матч с «Вашингтоном» (1:5) из-за болезни.

В «Блэкхокс» произошла вспышка вирусной инфекции. По этой причине на игру также не вышли защитник Луи Кревье и оба основных вратаря – Спенсер Найт и Арвид Седерблум .

Капитан команды Ник Фолиньо и еще несколько игроков приняли участие в матче, несмотря на плохое самочувствие.

Главный тренер «Чикаго » Джефф Блэшилл был на скамейке команды, но до этого пропустил утреннюю раскатку из-за расстройства желудка.

Команда прервала победную серию из 4 матчей. Со статистикой Михеева в этом сезоне можно ознакомиться здесь .

