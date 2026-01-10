Шмалц с 2+1, Томпсон с 23 сэйвами против «Чикаго» и Шайфли с дублем – звезды дня в НХЛ

Ник Шмалц, Логан Томпсон и Марк Шайфли – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ .

Третья звезда – форвард «Виннипега » Марк Шайфли с дублем в ворота «Лос-Анджелеса» (5:1). «Джетс» прервали серию из 11 поражений подряд.

Вторая звезда – вратарь «Вашингтона » Логан Томпсон с 23 сэйвами после 24 бросков в матче с «Чикаго» (5:1).



Первая звезда – форвард «Юты» Ник Шмалц с 3 (2+1) очками в матче с «Сент-Луисом» (4:2).