Никита Задоров: «Я всегда говорю то, что думаю. Считаю, люди это ценят. У вас может быть другое мнение, но вы должны уважать меня за то, что я говорю правду»

Никита Задоров: всегда говорю то, что думаю – люди это ценят.

Защитник «Бостона » Никита Задоров сказал, что всегда стремится говорить то, что у него на уме.

«Я просто хочу быть открытым, чтобы вы [болельщики и медиа] понимали, что у меня на уме. Я просто всегда говорю то, что думаю. Считаю, что люди это ценят.

Иногда они не согласны с моим мнением, но это нормально, верно?

У вас может быть другое мнение, но вы должны уважать меня за то, что я говорю правду. Я стараюсь быть таким. Это мой личный выбор, и я его придерживаюсь», – сказал Задоров.

В текущем сезоне 30-летний защитник набрал 14 (1+13) очков в 44 играх в регулярном чемпионате НХЛ . Он является лидером по штрафу в текущем сезоне (113 минут).

