Бучневич забил «Юте» – 8-й гол в сезоне. У него 24 очка и «минус 11» в 45 играх

Павел Бучневич забил «Юте» – 8-й гол в сезоне.

Форвард «Сент-Луиса » Павел Бучневич забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (2:4).

На счету 30-летнего россиянина стало 24 (8+16) очка в 45 играх в текущем сезоне при полезности «минус 11».

Сегодня он прервал безголевую серию из 5 матчей.

Бучневич (19:51 – первое время среди форвардов «Блюз», нейтральная полезность) реализовал 1 из 2 бросков в створ, сделал 2 блока, применил 1 силовой прием и допустил 2 потери.