Торопченко подрался с Макбэйном на 2-й секунде матча «Сент-Луиса» и «Юты». У Алексея 5 хитов, 3 блока и «+1» за 10:25 в этой игре

Алексей Торопченко подрался на 2-й секунде матча «Сент-Луиса» и «Юты».

Форвард «Сент-Луиса » Алексей Торопченко подрался с форвардом «Юты» Джеком Макбэйном сразу после стартового вбрасывания в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4).

Игроку «Мамонта» удалось сбить с россиянина шлем. Большинство посетителей портала Hockey Fights отдали победу в бою Макбэйну.

Оба игрока получили по 5 минут штрафа. В прошлом матче между этими командами Торопченко был удален до конца игры за столкновение коленом в колено с форвардом «Юты» Логаном Кули.

Торопченко сегодня провел на льду 10 минут 25 секунд (минимальное время среди форвардов «Блюз»), завершив встречу с полезностью «+1». Он отметился 5 силовыми приемами и 3 блоками.

В целом в сезоне у 26-летнего россиянина 6 (2+4) очков в 29 играх при полезности «минус 5».

«Сент-Луис» продлил контракт с Торопченко на 2 года с кэпхитом 2,5 млн долларов