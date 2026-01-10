«Виннипег» прервал серию из 11 поражений подряд, обыграв «Лос-Анджелес» (5:1). «Джетс» ушли с последнего места в НХЛ, обогнав «Ванкувер»
«Виннипег» прервал серию поражений из 11 матчей, обыграв «Лос-Анджелес» (5:1).
«Виннипег» обыграл «Лос-Анджелес» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа позволила «Джетс» завершить 11 матчевую серию поражений – худшую в истории франшизы после ее переезда из Атланты.
Клуб из Манитобы, выигравший прошлый регулярный чемпионат НХЛ, ушел с последнего места в общей таблице лиги, обогнав «Ванкувер».
У обеих команд по 37 очков в 43 играх, но «Виннипег» стоит выше за счет большего числа побед в основное время (14 против 10).
В тройку звезд сегодня вошли три форварда «Джетс» – Марк Шайфли (дубль), Джонатан Тэйвс (1-й гол за 26 матчей) и Владислав Наместников (1-й гол за 30 матчей).
