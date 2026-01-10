Наместников забил «Лос-Анджелесу» после возвращения из запаса – 1-й гол за 30 матчей. У него 7+2 в 42 играх в сезоне

Владислав Наместников прервал безголевую серию из 29 матчей в НХЛ.

Форвард «Виннипега » Владислав Наместников открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом » (5:1).

33-летний нападающий вернулся в состав «Джетс» – прошлую игру с «Эдмонтоном» (3:4) он провел в запасе.

Россиянин прервал 29-матчевую безголевую серию и был признан третьей звездой встречи. На его счету стало 9 (7+2) очков в 42 играх в сезоне при полезности «минус 7».

Сегодня Наместников (13:42, «+1») реализовал 1 из 2 бросков в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и выиграл 2 из 2 вбрасываний.