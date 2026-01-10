Овечкин забил 187-му вратарю в НХЛ – Коммессо из «Чикаго». Дрю провел 1-й матч в сезоне из-за болезни Найта и Седерблума, сменщиком был 46-летний банкир из пивной лиги

Александр Овечкин забил 187-му вратарю в НХЛ – Дрю Коммессо из «Чикаго».

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго » (5:1).

40-летний форвард отличился на 54-й минуте и установил окончательный счет.

Дрю Коммессо стал 187-м вратарем, которому Овечкин забил в НХЛ (обновление рекорда лиги).

23-летний американец провел первый матч в текущем сезоне (и 3-й за карьеру в лиге). Он вышел в старте, так как два основных вратаря «Блэкхокс» – Спенсер Найт и Арвид Седерблум – выбыли из строя в связи с болезнью.

Сменщиком Коммессо стал экстренный вратарь – 46-летний Дэйв Ноццолильо с опытом выступлений в NCAA (дивизион III) и пивных (любительских) лигах.

В настоящее время он занимает должность старшего вице-президента в банке Wintrust Commercial Banking.

В первом периоде Коммессо пропустил 3 шайбы после 6 бросков, но Ноццолильо на лед выпущен не был.

Овечкин забил 916-й гол в НХЛ – в матче с «Чикаго». С учетом плей-офф – 993-й, до рекорда Гретцки – 23 шайбы