Овечкин забил в 3-м матче подряд: 19-й гол в сезоне, 4 броска, 3 хита, 1 блок и «+1» за 14:43 против «Чикаго». У него 38 очков в 45 играх
Александр Овечкин забил в 3-м матче подряд.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (5:1).
40-летний форвард отличился на 54-й минуте и установил окончательный счет.
На счету россиянина стало 38 (19+19) очков в 45 играх в сезоне при полезности «+1». Текущая голевая серия – 3 матча (4+0 на отрезке).
Сегодня Овечкин (14:43, «+1») реализовал 1 из 4 бросков в створ, применил 3 силовых приема и сделал 1 блок.
Овечкин забил 916-й гол в НХЛ – в матче с «Чикаго». С учетом плей-офф – 993-й, до рекорда Гретцки – 23 шайбы
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости