Овечкин забил 916-й гол в НХЛ – в матче с «Чикаго». С учетом плей-офф – 993-й, до рекорда Гретцки – 23 шайбы
Александр Овечкин забил 916-й гол в НХЛ – в матче с «Чикаго».
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (5:1).
40-летний форвард отличился на 54-й минуте и установил окончательный счет. Это 19-й гол для россиянина в нынешнем сезоне и 916-й в регулярных чемпионатах лиги (обновляет рекорд).
С учетом плей-офф это 993-й гол для Александра в НХЛ. По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 – в регулярках, 122 – в плей-офф).
В активе нападающего стало 38 (19+19) очков в 45 матчах в текущем сезоне.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости