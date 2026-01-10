Ахтямов отразил 19 из 20 бросков в матче АХЛ с «Бельвилем». Вратарь «Торонто Марлис» делит 3-е место в лиге по победам (13), лидирует Косса из фарма «Детройта» (17 в 19 играх)
Артур Ахтямов отразил 19 из 20 бросков в матче АХЛ с «Беллевиллем».
Вратарь «Торонто Марлис» Артур Ахтямов вышел в старте на матч регулярного чемпионата АХЛ с «Бельвилем» (6:1).
24-летний россиянин отразил 19 из 20 бросков. Победа стала для него 13-й в 20 играх в текущем сезоне лиги (90,1% сэйвов, коэффициент надежности 2,88).
Ахтямов делит 3-е место по выигранным матчам с вратарем «Провиденса» (фарма «Бостона») Майклом ДиПьетро (13 побед в 18 играх).
Выше идут вратарь «Гранд Рэпидс» (фарм «Детройта») Себастьян Косса (17 побед в 19 играх, 93,7% сэйвов, КН 1,68) и вратарь «Шарлотт» (фарм «Флориды») Купер Блэк (14 в 21).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
