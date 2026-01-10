Мурашов отразил 21 из 22 бросков в матче АХЛ с «Шарлотт». Победа – 12-я в 17 играх в сезоне за фарм «Питтсбурга» (92,2% сэйвов, КН 2,10)

Сергей Мурашов отразил 21 из 22 бросков «Шарлотт», победа – 12-я в 17 играх АХЛ.

Вратарь «Уилкс-Бэрри » Сергей Мурашов вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Шарлотт » (5:1).

21-летний россиянин отразил 21 из 22 бросков и прервал серию из двух поражений (в обеих играх он пропустил по 5 шайб и был заменен).

Победа стала для голкипера 12-й в 17 играх в сезоне за фарм «Питтсбурга » (92,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,10).

Мурашов делит 5-е место среди самых побеждающих вратарей лиги с группой коллег по амплуа, в число которых входит Иван Федотов из «Кливленда» (12 в 22 играх).