Мурашов отразил 21 из 22 бросков в матче АХЛ с «Шарлотт». Победа – 12-я в 17 играх в сезоне за фарм «Питтсбурга» (92,2% сэйвов, КН 2,10)

Вратарь «Уилкс-Бэрри» Сергей Мурашов вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Шарлотт» (5:1).
21-летний россиянин отразил 21 из 22 бросков и прервал серию из двух поражений (в обеих играх он пропустил по 5 шайб и был заменен).
Победа стала для голкипера 12-й в 17 играх в сезоне за фарм «Питтсбурга» (92,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,10).
Мурашов делит 5-е место среди самых побеждающих вратарей лиги с группой коллег по амплуа, в число которых входит Иван Федотов из «Кливленда» (12 в 22 играх).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
