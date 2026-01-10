Вратарь «Ак Барса» Арефьев: «У нас довольно высокие шансы в Кубке Гагарина. Мы заряжены и предельно настроены»
Вратарь «Ак Барса» Арефьев: у нас довольно высокие шансы в Кубке Гагарина.
Голкипер «Ак Барса» Максим Арефьев оценил шансы команды в Кубке Гагарина-2026.
– На твой взгляд, какие шансы у «Ак Барса» в этом сезоне?
– Я считаю, что у нашей команды довольно высокие шансы в предстоящем розыгрыше Кубка Гагарина. Мы заряжены и предельно настроены, все ребята бьются друг за друга, чувствуется сплоченность в коллективе. Мне кажется, нам по силам добиться высоких результатов в этом сезоне, – сказал Арефьев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Татар-информ»
