Вратарь «Ак Барса» Арефьев: «У нас довольно высокие шансы в Кубке Гагарина. Мы заряжены и предельно настроены»

Вратарь «Ак Барса» Арефьев: у нас довольно высокие шансы в Кубке Гагарина.

Голкипер «Ак Барса » Максим Арефьев оценил шансы команды в Кубке Гагарина-2026.

– На твой взгляд, какие шансы у «Ак Барса» в этом сезоне?

– Я считаю, что у нашей команды довольно высокие шансы в предстоящем розыгрыше Кубка Гагарина. Мы заряжены и предельно настроены, все ребята бьются друг за друга, чувствуется сплоченность в коллективе. Мне кажется, нам по силам добиться высоких результатов в этом сезоне, – сказал Арефьев.