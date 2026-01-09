Вячеслав Быков: «Шипачев и Овечкин являются примерами для подражания молодежи и гордостью России. Это выдающиеся спортсмены»

Вячеслав Быков назвал Александра Овечкина и Вадима Шипачева гордостью России.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков считает нападающих Александра Овечкина и Вадима Шипачева гордостью России.

Форвард «Вашингтона » Овечкин является рекордсменом по голам в регулярных чемпионатах НХЛ .

Нападающий минского «Динамо » Шипачев – лучший бомбардир в истории Фонбет Чемпионата КХЛ.

«И Александр, и Вадим – выдающиеся спортсмены. Одно важное отличие – это амплуа. Александр – настоящий голеадор, тогда как Вадим – прекрасный плеймейкер.

Не сравнивая этих спортсменов, могу сказать, что каждый из них по-своему раскрывает свое мастерство на благо победы своих команд. Оба делают это блестяще.

Шипачев и Овечкин являются примерами для подражания нашей молодежи и гордостью России», – сказал Быков.