«Монреаль» интересуется форвардом «Калгари» Коулмэном (Пьер ЛеБрюн)

Нападающий «Калгари» Коулмэн интересен «Монреалю».

Об этом сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

В нынешнем сезоне 34-летний нападающий набрал 21 (13+8) очко в 44 матчах. Срок соглашения игрока с кэпхитом 4,9 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

На данный момент «Калгари» идет на 14-м месте в таблице Западной конференции.

«Я бы сказал, что одним из игроков, который продолжает привлекать много внимания, является Блэйк Коулмэн. Он занимает довольно высокое место в списке «Монреаля », в то время как они начинают формировать свой список целей для обмена перед 6 марта.

Коулмэн обладает некоторыми навыками, которых, возможно, не хватает «Хабс»: его физическая сила, универсальность, лидерские качества. Он двукратный обладатель Кубка Стэнли и так далее.

В ближайшее время ничего не предвидится по нескольким причинам. Во-первых, я думаю, что «Хабс» хотят дождаться олимпийского перерыва, посмотреть, какое место они занимают в турнирной таблице и каково состояние здоровья игроков, прежде чем принимать решение о том, стоит ли ввязываться в нечто подобное.

И, конечно же, «Калгари» еще не поставил крест на этом сезоне, несмотря на свое положение в таблице. Так что, я не думаю, что это произойдет в ближайшее время.

И еще кое-что о Коулмэне. У него есть модифицированный пункт о запрете на обмен. В принципе, он может сказать «нет» двум третям лиги, так что у него, безусловно, будет право голоса. Многие команды будут заинтересованы в Блэйке Коулмэне, если и когда «Калгари » сделает его доступным для обмена», – сказал ЛеБрюн.