Силантьев об Олимпиаде: «Буду болеть за Петросян. Она большая молодец, сильная фигуристка, будет претендовать на золото»

Дмитрий Силантьев будет болеть за Аделию Петросян на Олимпиаде-2026.

Хоккеист «Металлурга » Дмитрий Силантьев сообщил, что будет болеть за фигуристку Аделию Петросян на Олимпийских играх-2026.

«Буду смотреть Олимпиаду , там соберутся мировые звезды, поэтому интересно понаблюдать. Буду смотреть хоккей и фигурное катание.

Наши фигуристки очень хорошие. Знаю Аделию Петросян, слежу за ней и буду болеть за нее. Она большая молодец, сильная фигуристка, будет претендовать на золото. Желаю ей удачи», – сказал Силантьев.

Зимние олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Российские фигуристы Петросян и Петр Гуменник выступят на олимпийском турнире в нейтральном статусе.