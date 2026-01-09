Роман Скворцов: «Чисто умозрительно связка Кузнецов – Жаровский – это пушка, бомба, огонь. В хоккейном смысле Евгений может многое дать Александру»
Роман Скворцов высказался о дебюте Евгения Кузнецова за «Салават».
Комментатор Роман Скворцов высказался о первом матче Евгения Кузнецова за «Салават Юлаев».
Кузнецов сделал ассист в игре с «Автомобилистом» (4:1). С его передачи шайбу в большинстве забросил Александр Жаровский.
Это первый результативный балл Кузнецова в составе «Салавата», он провел дебютный матч за клуб.
«Чисто умозрительно связка Кузнецов – Жаровский – это пушка, бомба, огонь. В хоккейном смысле Евгений может многое дать Жаровскому, в первом матче связка уже сработала.
Есть вопрос, как они будут выглядеть против более структурных и системных соперников, но для Жаровского и «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов – это находка», – сказал Скворцов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
