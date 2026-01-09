Роман Скворцов: «Чисто умозрительно связка Кузнецов – Жаровский – это пушка, бомба, огонь. В хоккейном смысле Евгений может многое дать Александру»

Роман Скворцов высказался о дебюте Евгения Кузнецова за «Салават».

Комментатор Роман Скворцов высказался о первом матче Евгения Кузнецова за «Салават Юлаев ».

Кузнецов сделал ассист в игре с «Автомобилистом» (4:1). С его передачи шайбу в большинстве забросил Александр Жаровский .

Это первый результативный балл Кузнецова в составе «Салавата», он провел дебютный матч за клуб.

«Чисто умозрительно связка Кузнецов – Жаровский – это пушка, бомба, огонь. В хоккейном смысле Евгений может многое дать Жаровскому, в первом матче связка уже сработала.

Есть вопрос, как они будут выглядеть против более структурных и системных соперников, но для Жаровского и «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов – это находка», – сказал Скворцов.

