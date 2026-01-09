Десятков о «Ладе»: «Мы смотрим на таблицу, и нам нечем хвалиться. Делаем все, чтобы исправить ситуацию. Сейчас мы находим свою игру, которая отрезками была в ноябре»

Павел Десятков высказался о матче «Лады» с «Сочи».

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался после матча с «Сочи» (4:1).

Тольяттинская команда прервала 7-матчевую серию поражений. На данный момент «Лада» идет на 11-м месте в таблице Запада с 29 очками в 44 играх.

– Игра в целом складывалась в нашу пользу. Мы повели в счете и делали правильные действия. Соперник, конечно, очень много создал нам неудобств. Был активен, агрессивен.

Моментами где-то выручал наш вратарь. Но довели до конца игру. Хотя в конце большинство 5 на 3 надо реализовывать. Идет в плюс, что мы выстояли 3 на 5 – там шансов немного было у соперника. Но при игре 4 на 5 опять пропустили, к сожалению…

– Что в целом можете сказать по этой выездной серии?

– Мы смотрим на турнирную таблицу, и нам нечем хвалиться. Потому ничего вам не скажу, не дам оценку. Оценку дам конкретно по этому матчу. Прошлая игра была неплохой с нашей стороны, этот матч тоже хороший.

Две игры до этого мы показывали неплохую игру, но не взяли очки. Какая тут может быть оценка? Наша оценка – это результат. Раз результат не очень положительный, значит, и оценка не очень хорошая. Но мы к ней стремимся. Работаем и делаем все, чтобы исправить ситуацию.

Считаю, мы сейчас находим свою игру, которая еще отрезками у нас была в ноябре. К сожалению, ушло очень много времени на это все.

– Как сохранить такой настрой, как в матче с «Сочи», на домашнюю серию с такими соперниками, как СКА, «Салават Юлаев», «Динамо»?

– Для нас каждый соперник топовый в данном случае. Чтобы был настрой, нужна только каждодневная работа. Надо идти к своей цели, вот и все, – сказал Десятков.

«Лада» прервала 7-матчевую серию поражений, обыграв «Сочи»