Бедард сыграет за «Чикаго» в матче с «Вашингтоном». Форвард пропустил 12 игр из-за травмы

Коннор Бедард готов вернуться в состав «Чикаго» после травмы.

Нападающий Коннор Бедард сообщил, что готов вернуться в состав «Чикаго » после травмы.

Он примет участие в матче против «Вашингтона».

«Я чувствую себя хорошо. Ждать и не иметь возможности играть – это не очень приятно, поэтому [вернуться] это волнительно», – сказал Бедард.

20-летний форвард пропустил 12 игр. Он получил травму верхней части тела во время вбрасывания за секунду до конца матча против «Сент-Луиса» 13 декабря.

В текущем сезоне на счету Бедарда 44 (19+25) очка в 31 матче.