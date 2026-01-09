Бедард сыграет за «Чикаго» в матче с «Вашингтоном». Форвард пропустил 12 игр из-за травмы
Коннор Бедард готов вернуться в состав «Чикаго» после травмы.
Нападающий Коннор Бедард сообщил, что готов вернуться в состав «Чикаго» после травмы.
Он примет участие в матче против «Вашингтона».
«Я чувствую себя хорошо. Ждать и не иметь возможности играть – это не очень приятно, поэтому [вернуться] это волнительно», – сказал Бедард.
20-летний форвард пропустил 12 игр. Он получил травму верхней части тела во время вбрасывания за секунду до конца матча против «Сент-Луиса» 13 декабря.
В текущем сезоне на счету Бедарда 44 (19+25) очка в 31 матче.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости