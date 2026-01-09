Агент Радулова: «Александр может играть даже дольше, чем Ягр. Вопрос только в его желании. Форма у него шикарная сейчас»

Агент Радулова: Александр может играть даже дольше, чем Ягр.

Александр Черных , агент форварда «Локомотива » Александра Радулова , высказался о новом контракте игрока с клубом.

Сегодня «Локомотив» продлил контракт с 39-летним Радуловым до конца сезона-2026/27.

«У клуба была инициатива, «Локомотив» хотел сохранить его на следующий сезон. Александр не долго думал, с учетом его позиции, которую он сейчас занимает в команде. Поэтому он согласился с этим предложением, и решилось все довольно быстро.

Сравнение с [53-летним] Ягром ? Думаю, Александр может играть даже дольше, чем Яромир. Вопрос только в его желании. Форма у него шикарная сейчас – сами видите», – сказал Черных.

В текущем FONBET чемпионате КХЛ на счету нападающего 38 (19+19) очков в 44 матчах при полезности «плюс 25». Он является лучшим снайпером и бомбардиром команды.