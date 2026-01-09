  • Спортс
  • Тренер «Сочи» Михайлов об 1:4 от «Лады»: «Наошибались, качество игры неудовлетворительное, как и результат. Будем работать. Задачу попадания в плей-офф никто не снимал»
Тренер «Сочи» Михайлов об 1:4 от «Лады»: «Наошибались, качество игры неудовлетворительное, как и результат. Будем работать. Задачу попадания в плей-офф никто не снимал»

Дмитрий Михайлов высказался о матче «Сочи» с «Ладой».

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался после матча с «Ладой» (1:4).

На данный момент «Сочи» занимает 10-е место на Западе с 32 баллами в 41 матче.

– Тяжелая серия из четырех игр – что у нас, что у соперника. Темпа и ритма игры уже нет. Плюс попали в такую ситуацию, что кто-то «температурит», а кто-то только выходит, есть и травмированные.

Но это не снимает с нас задачу, надо играть на победу. Наошибались, много наделали ошибок, позволили сопернику и в ноль вываливаться… Качество игры неудовлетворительное, как и результат. Будем работать.

Против этой команды мы много получаем на контратаках и делаем на это акцент. Но в этом матче опять… Будем разбирать, доносить игрокам правильность действий в этих ситуациях.

– Какую оценку бы дали в целом четырехматчевой домашней серии?

– Хорошо начали. Две игры были удачные. Потом начались болячки. Где-то эмоций много выплеснули, были немножко выхолощенными. Если смотреть по количеству очков, то можно было сыграть и лучше. За два последних матча мы забили всего один гол. Понятно, что этот результат нас не устраивает.

– Турнирное положение как-то влияет на ребят? Все-таки есть еще шанс зацепиться за плей-офф.

– Безусловно, задачу попадания в плей-офф никто не снимал. Бывают неудачные полосы, неудачные игры. Через это надо перешагивать, бороться. Надо доставать из себя, выжимать характер. Убежден, в следующих играх ребята это сделают, – сказал Михайлов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
