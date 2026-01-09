Мельничук заработает 14 млн рублей в «Локомотиве» в сезоне-2026/27 («Матч ТВ»)

Вратарь «Локомотива» Мельничук заработает 14 млн рублей в сезоне-2026/27.

Вратарь «Локомотива» Алексей Мельничук заработает 14 млн рублей в следующем сезоне.

Об этом сообщает «Матч ТВ ».

Сегодня стало известно, что «Локомотив » переподписал контракт с вратарем до 31 мая 2027 года.

Отмечается, что в этом сезоне у Мельничука был контракт на 7 млн рублей без учета бонусов, которые он получил за завоевание Кубка Гагарина-2025. Теперь за этот сезон голкипер заработает еще 8,5 млн рублей с этого дня. А в следующем чемпионате его зарплата составит 14 млн.

В регулярке-2025/26 Алексей Мельничук сыграл в 10 матчах, отражая в среднем 91,2% бросков при коэффициенте надежности 2,02.