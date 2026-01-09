Тренер «Шанхая» Келли о 2:3 от ЦСКА: «Выдали хороший старт, повели 2:0, но затем соперник добавил физически. Третий период был равный, они додавили и забили важный гол»

Тренер «Шанхая» Майкл Келли высказался о матче с ЦСКА.

Исполняющий обязанности главного тренера «Шанхая » Майк Келли высказался о поражении в матче с ЦСКА (2:3).

– Как всегда, мы выдали очень хороший старт игры, повели в счете 2:0, но затем соперник очень хорошо добавил физически и нам приходилось догонять.

Третий период вообще был равный, шансы были что у нас, что у ЦСКА. Они додавили и забили важный гол.

– В каком состоянии Галлан? Что скажете о пропущенной шайбе в третьем периоде?

– Жерар болеет, но ему постепенно становится лучше. Если говорить о голе, то я, честно говоря, не видел его, потому что давал установку, кому произвести следующую смену. Детали рассмотрю позже и дам ответы, – сказал Келли.