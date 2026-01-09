  • Спортс
  • Никитин о 3:2 с «Шанхаем»: «Нужно отдать должное сопернику, они задали планку. Нам приходилось зарабатывать моменты. Благодарю парней, что смогли переломить встречу»
1

Никитин о 3:2 с «Шанхаем»: «Нужно отдать должное сопернику, они задали планку. Нам приходилось зарабатывать моменты. Благодарю парней, что смогли переломить встречу»

Игорь Никитин высказался о волевой победе ЦСКА над «Шанхаем».

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о волевой победе в игре с «Шанхаем» (3:2).

По ходу матча клуб из Москвы отыгрался с 0:2.

– Нужно отдать должное сопернику. Они задали планку. Хочу поблагодарить парней, что они смогли переломить встречу. Готовимся дальше.

Соглашусь, что в первом периоде была потеря концентрации, но мы такие же люди, как и все остальные.

– Можно ли сказать, что «Шанхай» сам не играл и другим не давал?

– Они играли организованно. Нам моменты приходилось зарабатывать. Я потому и сказал, что нужно отдать должное сопернику. Выигрывать такие матчи – это тоже мастерство. Парни видят картинку не по рассказу, а сами в этом участвуют, – сказал Никитин. 

ЦСКА выиграл 5 из 6 последних матчей – сегодня отыгрался с 0:2 и победил «Шанхай» (3:2). Команда Никитина идет 5-й на Западе

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
