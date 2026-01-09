17

«Каролина» рассматривает варианты обмена Котканиеми (Эллиотт Фридман)

«Каролина» рассматривает варианты обмена Йеспери Котканиеми.

«Каролина» рассматривает варианты обмена нападающего Йеспери Котканиеми.

Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. 

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий набрал 6 (2+4) очков в 25 играх. Срок соглашения игрока с кэпхитом 4,82 млн долларов рассчитан до конца сезона-2029/30.

«Имя, за которым стоит внимательно следить: Йеспери Котканиеми из «Каролины». То, что он не попал в олимпийскую сборную Финляндии, безусловно, болезненно для него, и, по слухам в НХЛ, «Харрикейнс» понимают, что ему нужен свежий старт.

Согласно нескольким источникам, «Каролина» рассматривает предложения прямо сейчас. «Харрикейнс» борются за Кубок Стэнли, поэтому им нужно либо что-то, что поможет им сейчас, либо что-то, что они смогут использовать в своих интересах сейчас. Любой из этих путей необходим, чтобы договориться.

Его уже упоминали в нескольких переговорах: с «Лос-Анджелесом» (по поводу Филлипа Дано) и «Ванкувером» (в рамках предложения по Куинну Хьюзу).

Я считаю, что интерес к нему есть, посмотрим, как будут развиваться события», – написал Фридман.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
Йеспери Котканиеми
НХЛ
Каролина
Эллиотт Фридман
возможные переходы
Куинн Хьюз
Ванкувер
Филлип Дано
Лос-Анджелес
