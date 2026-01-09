Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Ведется правильная работа. Мне нравится, как ребята работают, показывают хорошую результативность»

Зинэтула Билялетдинов оценил игру «Ак Барса».

Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил игру команды в сезоне-2025/26.

«Ак Барс» выиграл 5 из 6 последних матчей. Команда тренера Анвара Гатиятулина идет на 2-м месте в таблице Востока с 60 очками в 44 играх.

– Как вам в целом «Ак Барс» после нового года? Из трех матчей уступили только «Авангарду».

– Считаю, несмотря на неудачу команда играла очень хорошо. Соперник забил, использовал свои моменты. У «Ак Барса » тоже были голевые моменты. Не все получилось, но все равно хорошая игра была.

– Что надо, на ваш взгляд, поменять команде перед плей-офф?

– Думаю, что сейчас ведется правильная работа.

– Чем «Ак Барс» Гатиятулина отличается от команды Билялетдинова?

– Не будем проводить сравнение. Разное время, разные периоды. Мне нравится, как ребята работают и показывают хорошую результативность.

– Билялов ключевой игрок «Ак Барса»?

– Вратарь всегда ключевой игрок. Он в хорошей форме. Дай Бог, чтобы он эту форму сохранил, – сказал Билялетдинов.