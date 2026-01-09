Агент Радулова: «Продление контракта – инициатива «Локомотива». Такой игрок один в КХЛ, поэтому их желание очевидно»
Агент Радулова: продление контракта – инициатива «Локомотива».
Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Александра Радулова, высказался о продлении контракта игрока с клубом.
Сегодня «Локомотив» продлил контракт с 39-летним Радуловым до конца сезона-2026/27.
«Продление контракта «Локомотива» с Радуловым – это инициатива клуба. Они сами вышли с одним предложением.
Думаю, такой игрок один в лиге, поэтому их желание очевидно», – сказал Черных.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости