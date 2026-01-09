«Лада» прервала 7-матчевую серию поражений, обыграв «Сочи»
«Лада» прервала 7-матчевую серию поражений.
«Лада» победила «Сочи» (4:1) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда тренера Павла Десяткова прервала 7-матчевую серию поражений.
На данный момент «Лада» идет на 11-м месте в таблице Запада с 29 очками в 44 играх.
«Сочи» занимает 10-е место на Западе с 32 баллами в 41 матче.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости