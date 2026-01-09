«Лада» прервала 7-матчевую серию поражений, обыграв «Сочи»

«Лада» прервала 7-матчевую серию поражений.

«Лада » победила «Сочи » (4:1) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда тренера Павла Десяткова прервала 7-матчевую серию поражений.

На данный момент «Лада» идет на 11-м месте в таблице Запада с 29 очками в 44 играх.

«Сочи» занимает 10-е место на Западе с 32 баллами в 41 матче.