Овечкин взял тестя на выезд «Вашингтона» с наставниками в рамках «Mentors’ Trip»

Игроки «Кэпиталс» оправились на выездные матчи с «Чикаго» и «Нэшвиллом» вместе со своими наставниками в рамках «Mentors’ Trip».

Александр Овечкин отправился на выезд с отцом своей жены Кириллом Шубским.

«Вашингтон » впервые организовал поездку с наставниками в феврале 2008 года. Предстоящая поездка станет 16-й. С момента начала программы «Кэпиталс» одержали 20 побед и потерпели 9 поражений в рамках таких поездок.

Фото: соцсеть «Вашингтона»