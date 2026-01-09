Овечкин взял тестя на выезд «Вашингтона» с наставниками в рамках «Mentors’ Trip»
Александр Овечкин взял тестя на тематический выезд «Вашингтона».
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин взял тестя на тематический выезд команды.
Игроки «Кэпиталс» оправились на выездные матчи с «Чикаго» и «Нэшвиллом» вместе со своими наставниками в рамках «Mentors’ Trip».
Александр Овечкин отправился на выезд с отцом своей жены Кириллом Шубским.
«Вашингтон» впервые организовал поездку с наставниками в феврале 2008 года. Предстоящая поездка станет 16-й. С момента начала программы «Кэпиталс» одержали 20 побед и потерпели 9 поражений в рамках таких поездок.
Фото: соцсеть «Вашингтона»
