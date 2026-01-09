«Амур» обменяет Заседу в «Нефтехимик» на Юртайкина («СЭ»)
«Амур» обменяет Матвея Заседу в «Нефтехимик» на Данила Юртайкина.
«Амур» обменяет нападающего Матвея Заседу в «Нефтехимик» на форварда Данила Юртайкина.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
26-летний Заседа в сезоне-2025/26 набрал 10 (5+5) баллов в 28 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.
28-летний Юртайкин отметился 26 (6+20) очками в 35 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
