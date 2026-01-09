«Адмирал» внес Шугаева в список травмированных

Вратарь «Адмирала» Шугаев внесен в список травмированных.

Вратарь «Адмирала» Дмитрий Шугаев внесен в список травмированных.

«Голкипер «моряков» получил повреждение в матче с «Нефтехимиком».

Желаем здоровья и скорейшего возвращения на лед!» – говорится в сообщении «Адмирала ».

В регулярке-2025/26 Шугаев сыграл в 13 матчах, отражая в среднем 89,9% бросков при коэффициенте надежности 2,96.