«Адмирал» внес Шугаева в список травмированных
Вратарь «Адмирала» Шугаев внесен в список травмированных.
Вратарь «Адмирала» Дмитрий Шугаев внесен в список травмированных.
«Голкипер «моряков» получил повреждение в матче с «Нефтехимиком».
Желаем здоровья и скорейшего возвращения на лед!» – говорится в сообщении «Адмирала».
В регулярке-2025/26 Шугаев сыграл в 13 матчах, отражая в среднем 89,9% бросков при коэффициенте надежности 2,96.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости