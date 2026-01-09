«Локомотив» продлил контракт с Мельничуком до 2027 года

Алексей Мельничук продлил контракт с «Локомотивом» на один сезон.

«Локомотив » переподписал контракт с вратарем Алексеем Мельничуком . Срок нового соглашения рассчитан до 31 мая 2027 года. В регулярке-2025/26 Алексей Мельничук сыграл в 10 матчах, отражая в среднем 91,2% бросков при коэффициенте надежности 2,02.