«Локомотив» продлил контракт с Мельничуком до 2027 года
Алексей Мельничук продлил контракт с «Локомотивом» на один сезон.
«Локомотив» переподписал контракт с вратарем Алексеем Мельничуком.
Срок нового соглашения рассчитан до 31 мая 2027 года.
В регулярке-2025/26 Алексей Мельничук сыграл в 10 матчах, отражая в среднем 91,2% бросков при коэффициенте надежности 2,02.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
