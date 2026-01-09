  • Спортс
Радулов – арбитру: «Ты в 1-м периоде пропустил, #####! Как был лайнсменом, так и будешь, #####!»

КХЛ опубликовала ролик с разговором арбитра и форварда «Локомотива» Александра Радулова во время матча с ЦСКА.

– Хорош! Хорош, Сань! Я все видел. Хорош! Ну что ты? – сказал арбитр.

– #### хорош? – спросил Радулов.

– А ты ####? – продолжил судья.

– Ты, ###, в первом периоде пропустил, #####! – заявил хоккеист.

– Чего пропустил? – ответил арбитр.

– Вот здесь Иванову ###! Посмотри, #####! – сказал Радулов.

– Не надо мне рассказывать, что я пропустил! Не надо рассказывать! – отметил судья.

– Ты как был лайнсменом, так и будешь, #####! – заявил форвард. 

