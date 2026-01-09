Радулов – арбитру: «Ты в 1-м периоде пропустил, #####! Как был лайнсменом, так и будешь, #####!»
Радулов – арбитру: как был лайнсменом, так и будешь.
КХЛ опубликовала ролик с разговором арбитра и форварда «Локомотива» Александра Радулова во время матча с ЦСКА.
– Хорош! Хорош, Сань! Я все видел. Хорош! Ну что ты? – сказал арбитр.
– #### хорош? – спросил Радулов.
– А ты ####? – продолжил судья.
– Ты, ###, в первом периоде пропустил, #####! – заявил хоккеист.
– Чего пропустил? – ответил арбитр.
– Вот здесь Иванову ###! Посмотри, #####! – сказал Радулов.
– Не надо мне рассказывать, что я пропустил! Не надо рассказывать! – отметил судья.
– Ты как был лайнсменом, так и будешь, #####! – заявил форвард.
«Че ты лаешь-то? Ну, пожалуйста, Сань. На весь стадион, все слышат». Арбитр – Радулову во время вбрасывания
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ВидеоСпортс’‘
