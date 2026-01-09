Андриевский о 2:4 с «Трактором»: «Амур» транжирил моменты налево и направо.

Главный тренер «Амура » Александр Андриевский прокомментировал поражение в матче FONBET КХЛ с «Трактором » (2:4). Хабаровчане проиграли все три матча выездной серии.

«Тяжелая игра, в целом тяжелая поездка выдалась. Неплохо начали игру, второй период – тоже. И моменты были. Но хоккей это игра, в которой надо забить на один гол больше соперника. И еще очень важны вовремя забитые шайбы, пропустили третий гол – и все, будто он нас надломил.

«Трактор» продемонстрировал, как это делается. Мастерство соперника сыграло определяющую роль. У соперника, в частности, есть Ливо , который забивает постоянно, вот он сегодня забил дважды.

Мне не в чем ребят упрекнуть, кроме того, что моменты мы сегодня транжирили налево и направо. А соперник – наоборот. Вовремя забили, и это обернулось поражением.

Сейчас самое главное – отдохнуть. Поездка прошла кувырком, надо оставить это позади себя, обнулиться и с чистого листа начать домашнюю серию», – сказал Андриевский.

Корешков о 4:2 с «Амуром»: «У «Трактора» еще не все получается, но с каждым периодом все лучше. В начале 3-го периода мы перевернули игру в нашу пользу»