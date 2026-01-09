Андриевский о 2:4 с «Трактором»: «Амур» транжирил моменты, а соперник – наоборот. Поездка прошла кувырком, надо с чистого листа начать домашнюю серию»
Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение в матче FONBET КХЛ с «Трактором» (2:4). Хабаровчане проиграли все три матча выездной серии.
«Тяжелая игра, в целом тяжелая поездка выдалась. Неплохо начали игру, второй период – тоже. И моменты были. Но хоккей это игра, в которой надо забить на один гол больше соперника. И еще очень важны вовремя забитые шайбы, пропустили третий гол – и все, будто он нас надломил.
«Трактор» продемонстрировал, как это делается. Мастерство соперника сыграло определяющую роль. У соперника, в частности, есть Ливо, который забивает постоянно, вот он сегодня забил дважды.
Мне не в чем ребят упрекнуть, кроме того, что моменты мы сегодня транжирили налево и направо. А соперник – наоборот. Вовремя забили, и это обернулось поражением.
Сейчас самое главное – отдохнуть. Поездка прошла кувырком, надо оставить это позади себя, обнулиться и с чистого листа начать домашнюю серию», – сказал Андриевский.
