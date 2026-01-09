Корешков о 4:2 с «Амуром»: «У «Трактора» еще не все получается, но с каждым периодом все лучше. В начале 3-го периода мы перевернули игру в нашу пользу»
Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал победу в матче FONBET КХЛ с «Амуром» (4:2).
– Очередной матч против хорошего соперника. Старались сыграть правильно, но на этой стадии еще не все получается. Впрочем, уже намного лучше, буквально с каждым периодом. Особенно в начале третьего, когда перевернули игру в нашу пользу. Это и решило исход встречи.
– Нашли место для Джиошвили?
– Если он хорошо смотрится, пускай там и играет. Мы пока присматриваемся. У них неплохое сочетание в тройке. Будем смотреть дальше.
– В чем главный секрет набора очков у многих ребят при вас? Того же Ливо, например? Григоренко, Кравцова?
– Мы еще в поиске. Очки они добирали и до меня, это ребята очень высокого уровня.
– Кравцов в подтрибунке был сильно расстроен. Чем?
– Надо спросить у него, – сказал Корешков.