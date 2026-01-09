Радулов получит до 85 млн рублей от «Локомотива» за следующий сезон. 25 из них – бонус за попадание в топ-3 бомбардиров КХЛ в регулярке («Матч ТВ»)

Радулов получит до 85 млн рублей от «Локомотива» за следующий сезон.

По информации «Матч ТВ», Александр Радулов может заработать 85 миллионов рублей в «Локомотиве » за следующий сезон.

Ранее 39-летний нападающий переподписал контракт с ярославским клубом до 31 мая 2027 года.

Отмечается, что Радулов в этом сезоне имел договор на 39 млн рублей без учета бонусов за завоевание Кубка Гагарина в 2025 году.

В этом сезоне Александр заработает еще 21 млн рублей, а в следующем его зарплата составит 60 млн. Он может получить еще 25 млн рублей в качестве бонуса за попадание в топ‑3 бомбардиров лиги по итогам регулярного чемпионата.

В текущем FONBET чемпионате КХЛ на счету Радулова 38 (19+19) очков в 44 матчах при полезности «плюс 25». Он занимает 12-е место в гонке бомбардиров лиги.

