⚡ «Локомотив» продлил контракт с Радуловым до 2027 года. У 39-летнего форварда 19+19 за 44 игры и полезность «плюс 25» в этом сезоне КХЛ

«Локомотив» продлил контракт с Радуловым до 2027 года.

«Локомотив » продлил контракт с 39-летним Александром Радуловым до конца сезона-2026/27.

В текущем FONBET чемпионате КХЛ на счету нападающего 38 (19+19) очков в 44 матчах при полезности «плюс 25». Он является лучшим снайпером и бомбардиром команды.

Следующий сезон станет для Радулова третьим в ярославском клубе. В составе «Локомотива» он стал обладателем Кубка Гагарина-2025.

