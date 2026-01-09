⚡ «Локомотив» продлил контракт с Радуловым до 2027 года. У 39-летнего форварда 19+19 за 44 игры и полезность «плюс 25» в этом сезоне КХЛ
«Локомотив» продлил контракт с Радуловым до 2027 года.
«Локомотив» продлил контракт с 39-летним Александром Радуловым до конца сезона-2026/27.
В текущем FONBET чемпионате КХЛ на счету нападающего 38 (19+19) очков в 44 матчах при полезности «плюс 25». Он является лучшим снайпером и бомбардиром команды.
Следующий сезон станет для Радулова третьим в ярославском клубе. В составе «Локомотива» он стал обладателем Кубка Гагарина-2025.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
