  • Генменеджер «Авангарда»: «План по усилению нападения у нас был и до травмы Волкова. Будем стараться хорошо сработать на дедлайне»
6

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал планы клуба по усилению. Ранее форвард Александр Волков получил травму и выбыл на неопределенный срок.

– Что на самом деле с травмой вашего форварда Александра Волкова?

– Чтобы сделать более качественный осмотр, должно пройти несколько дней. Надо, чтобы спал отек. Но мы понимаем, что травма может оказаться серьезной.

– В этой связи вы ищете замену на рынке? Там можно найти варианты, в которых будут и Дэниэл Спронг, и Дмитрий Яшкин.

– У нас был план по усилению линии нападения и до травмы Александра. Будем стараться, чтобы хорошо сработать на рынке перед дедлайном.

– А какие планы «Авангарда» на дедлайн? Кто нужен?

– Вот как раз одного нападающего мы и хотим получить.

– Почему за тяжелую травму Волкова никто не понес наказания?

– Не могу сказать. Мы подавали эпизод на рассмотрение в СДК (спортивно-дисциплинарный комитет – Спортс’‘), но никаких санкций не последовало. Это для нас удивительно, – сказал Сопин.

Разин о словах Ги Буше: «Игроки «Авангарда» такие большие, что в Омске натяжной потолок. Чтобы головой не бились. «Почта России» у них работает замечательно, конверты вовремя доставляют»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
