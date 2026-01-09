Генменеджер «Авангарда»: «План по усилению нападения у нас был и до травмы Волкова. Будем стараться хорошо сработать на дедлайне»
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал планы клуба по усилению. Ранее форвард Александр Волков получил травму и выбыл на неопределенный срок.
– Что на самом деле с травмой вашего форварда Александра Волкова?
– Чтобы сделать более качественный осмотр, должно пройти несколько дней. Надо, чтобы спал отек. Но мы понимаем, что травма может оказаться серьезной.
– В этой связи вы ищете замену на рынке? Там можно найти варианты, в которых будут и Дэниэл Спронг, и Дмитрий Яшкин.
– У нас был план по усилению линии нападения и до травмы Александра. Будем стараться, чтобы хорошо сработать на рынке перед дедлайном.
– А какие планы «Авангарда» на дедлайн? Кто нужен?
– Вот как раз одного нападающего мы и хотим получить.
– Почему за тяжелую травму Волкова никто не понес наказания?
– Не могу сказать. Мы подавали эпизод на рассмотрение в СДК (спортивно-дисциплинарный комитет – Спортс’‘), но никаких санкций не последовало. Это для нас удивительно, – сказал Сопин.
