Фетисов об Олимпиаде: «Смотреть не буду, мне неинтересно. Транслировать соревнования, где нас нет – не совсем правильно, наверное»

Фетисов об Олимпиаде: смотреть не буду, мне неинтересно.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поделился мнением о предстоящей Олимпиаде.

Игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Небольшое число российских спортсменов допустят до участия в нейтральном статусе.

«Я смотреть эту Олимпиаду не буду. Если хотят наши телеканалы ее показывать, то пусть показывают. Если не хотят, то не надо.

Транслировать те соревнования, где нас нет, наверное, не совсем правильно. И мне эту Олимпиаду смотреть неинтересно. Мне там делать нечего», – сказал Фетисов.

