Джонстон о Баркове: «Увидим его в этом сезоне, но не раньше начала плей-офф, думаю. Главная задача «Флориды» – определить дату его возвращения до дедлайна»

Джонстон о Баркове: увидим его в этом сезоне, но не раньше начала плей-офф.

Инсайдер TSN Крис Джонстон заявил, что Александр Барков может вернуться в состав «Флориды » в этом сезоне. Форвард восстанавливается после разрыва связок правого колена.

«Думаю, мы увидим его в составе «Пантерс» в этом сезоне, но не раньше начала плей-офф.

Он начал немного кататься, но пока в спортивном костюме. Ему еще многое предстоит сделать, но ведь сейчас только начало января.

Главная задача для клуба – определить дату возвращения к 6 марта, потому что это может повлиять на их действия на дедлайне», – сказал Джонстон.

В прошлом сезоне Барков набрал 71 (20+51) очко за 67 игр в регулярном чемпионате и 6+16 в 23 матчах плей-офф.