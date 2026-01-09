Люзенков останется главным тренером «Сибири» минимум до конца сезона. Клуб идет 9-м на Востоке (Артур Хайруллин)
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков сохранит пост как минимум до конца сезона.
47-летний специалист возглавил клуб в середине ноября после отставки Вячеслава Буцаева. Под его руководством команда поднялась с последнего места в Восточной конференции.
Сейчас «Сибирь» идет на девятой строчке Востока, имея одинаковое количество очков с «Амуром», занимающим восьмое место.
Тренер «Сибири» Люзенков: «Мне приставка «и. о.» не мешает. Мы с ребятами нормально общаемся, работаем. Штаб выполняет свои функции»
