Люзенков останется главным тренером «Сибири» минимум до конца сезона. Клуб идет 9-м на Востоке (Артур Хайруллин)

Люзенков останется главным тренером «Сибири» минимум до конца сезона.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, исполняющий обязанности главного тренера «Сибири » Ярослав Люзенков сохранит пост как минимум до конца сезона.

47-летний специалист возглавил клуб в середине ноября после отставки Вячеслава Буцаева . Под его руководством команда поднялась с последнего места в Восточной конференции.

Сейчас «Сибирь» идет на девятой строчке Востока, имея одинаковое количество очков с «Амуром», занимающим восьмое место.

Тренер «Сибири» Люзенков: «Мне приставка «и. о.» не мешает. Мы с ребятами нормально общаемся, работаем. Штаб выполняет свои функции»