На олимпийской арене в Милане проблемы с туалетами и питанием для зрителей, заявили в НХЛ: «Единственное, что готово – лед и зоны для игроков»

НХЛ заявила о проблемах с туалетами для зрителей на арене в Милане.

Руководство НХЛ оценило уровень готовности арены в Милане к хоккейному турниру на Олимпиаде-2026 .

Ранее сообщалось о срыве сроков сдачи стадиона в эксплуатацию и проблемах с проведением тестовых мероприятий. Президент ИИХФ Люк Тардиф сказал , что вместимость главной ледовой арены («Санта-Джулия») составит 11 800 зрителей, а не 16 тысяч, как планировалось ранее.

«Как ни парадоксально, единственное, что готово – это лед и зоны для игроков. Сейчас их больше беспокоит качество обслуживания болельщиков», – заявил один из руководителей НХЛ.

Отмечается, что представители лиги также заявили о проблемах с пунктами питания и сантехникой в ​​туалетах для зрителей.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.

Тардиф о строительстве стадиона для ОИ: «ИИХФ не может ничего гарантировать. Арена будет не такой, как я ожидал»