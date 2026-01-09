  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Оттава» подписала пробный контракт с Раймером. 37-летний вратарь в этом сезоне играл только на Кубке Шпенглера
1

«Оттава» подписала пробный контракт с Раймером. 37-летний вратарь в этом сезоне играл только на Кубке Шпенглера

«Оттава» подписала пробный контракт с Раймером.

«Оттава» подписала пробный контракт с 37-летним вратарем Джеймсом Раймером. Голкипер начнет тренировки с фарм-клубом из АХЛ.

В этом сезоне Раймер не играл в профессиональных лигах, но выступил за сборную Канады на Кубке Шпенглера.

Всего за карьеру на его счету 536 матчей в НХЛ с учетом плей-офф при 91% сэйвов. Минувший регулярный чемпионат вратарь провел в «Анахайме» (2 игры) и «Баффало». За «Сэйбрс» он сыграл 22 матча, в которых отражал в среднем 90,1% бросков.

Ранее основной голкипер «Оттавы» Линус Улльмарк взял отпуск на неопределенный срок по личным причинам.

«Оттава» – о слухах, что Улльмарк изменял жене и взял отпуск на фоне скандала в семье: «Худшие тролли и больные люди не услышали нашу просьбу уважать его частную жизнь»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Даррена Дрегера
logoНХЛ
переходы
logoОттава
logoДжеймс Раймер
logoБельвиль
logoАХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Драйзайтль, Штюцле, Зайдер, Грубауэр, Петерка, Штурм – в составе Германии на ОИ-2026
7 января, 15:49
«Каролина» отправила Рябкина из АХЛ в QMJHL. У 18-летнего форварда 7 очков и 56 минут штрафа в 25 матчах за фарм-клуб
6 января, 09:25
37-летний Лучич перешел в британский «Файф Флайерс». Главный спонсор расторг отношения с клубом на фоне критики трансфера из-за прошлых проблем экс-игрока НХЛ с законом
19 декабря 2025, 07:58
Главные новости
НХЛ. «Виннипег» примет «Нью-Джерси», «Бостон» – «Питтсбург», «Вашингтон» сыграет с «Нэшвиллом», «Коламбус» – с «Ютой», «Сан-Хосе» против «Вегаса»
5 минут назад
Полтапов набрал 100-е очко в КХЛ. 22-летний форвард ЦСКА сделал 2 дубля подряд – против «Спартака» и «Шанхая»
16 минут назад
ЦСКА выиграл 6 из 7 последних матчей, сегодня – 2:1 со «Спартаком». Команда Никитина идет 4-й на Западе
27 минут назад
КХЛ. ЦСКА был сильнее «Спартака», «Трактор» победил «Сибирь»
29 минут назад
Депутат Свищев о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки с учетом плей-офф: «24 шайбы – не недосягаемый результат. В этом сезоне будет непросто сделать это»
сегодня, 16:12
Марнер провел 700-й матч в НХЛ. У форварда «Вегаса» 787 очков в регулярках
сегодня, 14:59
Роман Ротенберг: «Красная Машина-Юниор-2014» – чемпион Первенства Московской области! Работа и дисциплина приносят результат. Гордимся каждым игроком»
сегодня, 14:50
Драйзайтлю вручили золотую клюшку в честь 1000 очков в НХЛ. На церемонии присутствовали его жена, родители и собака
сегодня, 14:41Фото
Владимир Юрзинов: «Решение Козлова поставить Кузнецова к Жаровскому – безупречное. Средний возраст дуэта – примерно 25 лет. Оптимально для передачи опыта»
сегодня, 14:25
Пойнт об игре Кучерова: «Я впечатлен, это происходит каждый год. Он не только одарен, но и очень много работал, чтобы стать одним из лучших в НХЛ»
сегодня, 13:52
Ко всем новостям
Последние новости
Мыльников про 4 победы «Трактора» подряд: «Словили вайб выигрышей. Отдохнули в Новый год, салатов поели, перезагрузились»
50 минут назад
Джеймс ван Римсдайк появился в костюме Бэтмена перед матчем с «Монреалем». Форвард «Детройта» так поздравил сына Лиама с 4-летием
сегодня, 16:44Фото
«Бостон» продлил контракт с Аспиротом на 2 года. У защитника 2+1 и «плюс 15» в 25 матчах
сегодня, 16:30
Детский тренер Хуснутдинова о покере: «Пастрняк замолвил слово, чтобы Марата к нему поставили. Пока это разовая акция, надо выступать стабильно, Кучеров всю жизнь так прибавляет»
сегодня, 15:59
Тренер «Трактора» Корешков про 7+20 у Глотова в 45 играх: «Его задача – не больше забить, а чтобы команда побеждала. Это основная цель»
сегодня, 15:44
Корешков о «Тракторе»: «Завершилась новогодняя серия. Каждый матч играли от ножа, что-то получалось, что-то нет. Но это временно, дальше будет лучше»
сегодня, 14:12
Люзенков об 1:4 от «Трактора»: «Хорошая боевая игра. Ключевой момент – мы пропустили 2-ю шайбу, и большинство у нас сегодня не сработало»
сегодня, 13:57
Бобровский о 3:2 с «Оттавой»: «Мы показали сильную игру во всех зонах, были умны как в обороне, так и в нападении. Важная победа»
сегодня, 13:21
Кожевников об Овечкине: «Закинуть тысячу шайб ему под силу. Если хватит здоровья, он еще пару лет поиграет в НХЛ»
сегодня, 12:59
Агент Бережного: «В клубе довольны, что у Стаса есть прогресс. Он находит общий язык с тренерским штабом. Дай бог, увидим его в НХЛ»
сегодня, 11:52