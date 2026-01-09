«Оттава» подписала пробный контракт с Раймером. 37-летний вратарь в этом сезоне играл только на Кубке Шпенглера
«Оттава» подписала пробный контракт с Раймером.
«Оттава» подписала пробный контракт с 37-летним вратарем Джеймсом Раймером. Голкипер начнет тренировки с фарм-клубом из АХЛ.
В этом сезоне Раймер не играл в профессиональных лигах, но выступил за сборную Канады на Кубке Шпенглера.
Всего за карьеру на его счету 536 матчей в НХЛ с учетом плей-офф при 91% сэйвов. Минувший регулярный чемпионат вратарь провел в «Анахайме» (2 игры) и «Баффало». За «Сэйбрс» он сыграл 22 матча, в которых отражал в среднем 90,1% бросков.
Ранее основной голкипер «Оттавы» Линус Улльмарк взял отпуск на неопределенный срок по личным причинам.
«Оттава» – о слухах, что Улльмарк изменял жене и взял отпуск на фоне скандала в семье: «Худшие тролли и больные люди не услышали нашу просьбу уважать его частную жизнь»
