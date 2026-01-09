Генменеджер «Авангарда» о словах Разина про «натяжной потолок» и «поздравительные конверты» в Омске: «Отмечу, как он владеет русским языком и метафорами. Не придаем смысла его словам»

Сопин о словах Разина про «натяжной потолок» в Омске: не придаем этому смысла.

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин отреагировал на речь главного тренера «Металлурга» Андрея Разина после матча команд в FONBET КХЛ.

Разин прокомментировал слова Ги Буше, что «маленькие хоккеисты «Металлурга » очень много падают» так: «Это не наши хоккеисты маленькие, а у «Авангарда » большие, что в Омске аж натяжной потолок сделали, чтобы головой не бились в раздевалке. И «Почта России» у них работает замечательно. Поздравительные конверты им всегда вовремя доставляют».

– Как вы отреагировали на слова Андрея Разина?

– Понятно, что хоккеисты и тренеры после матча бывают очень разгорячены. Я думаю, Андрей Владимирович просто не сдержал кипящие эмоции после принципиального поединка.

Мы в своей организации не придаем никакого смысла его словам. Но хотелось бы отметить, как Разин владеет русским языком и метафорами.

Это только подогреет интерес к нашему матчу с «Металлургом», который пройдет 27 февраля. Я уверен, что наша команда по маркетингу, которая является лучшей в КХЛ, подготовит много сюрпризов к этой встрече.

Так что хотел бы пригласить всех посетить это хоккейное шоу. Приезжайте в Омск! – сказал Сопин.

