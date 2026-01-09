  • Спортс
  • Ротенберг о музыке в раздевалке «России 25»: «Все песни Цоя, «Матушка-земля», Анна Волкова – Welcome to Mama Russia. «Команда молодости нашей» в новой версии очень хорошо звучит»
Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал о музыке, которая играет в раздевалке команды.

– Что слушают в раздевалке сборной России? Пять любых песен.

– Все песни [Виктора] Цоя, «Матушка-земля» (исполнитель Татьяна Куртукова – Спортс’‘). Конечно, Анна Волкова – Welcome to Mama Russia. Это наша новая патриотичная песня, которая вдохновляет.

«Команда молодости нашей» в новой версии очень хорошо звучит (исполняют Анна Волкова, Вова Солодков и «Звезды рядом» – Спортс’‘).

Плейлист постоянно обновляется, чтобы ребятам было интереснее, чтобы они слушали новую музыку. Может, те же песни, но в разных интерпретациях, – сказал Ротенберг.

