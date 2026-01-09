Вячеслав Быков: «Не стал бы говорить, что Овечкин более великий, чем Гретцки. Нужно дойти до абсолютного рекорда по голам, потом руководители НХЛ и хоккеисты определят»

Вячеслав Быков: не стал бы говорить, что Овечкин более великий, чем Гретцки.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков сравнил Александра Овечкина с Уэйном Гретцки .

40-летний капитан «Вашингтона » может побить рекорд канадца по голам в НХЛ с учетом плей-офф. Овечкин забросил 992 шайбы, на счету Гретцки 1016 голов.

«Сейчас многие ожидают, когда Овечкин сможет побить абсолютный рекорд Гретцки [по голам в НХЛ]. Уверен, весь «Вашингтон» будет стараться помочь Александру добиться этого результата. Думаю, уже в этом году Овечкин сможет превзойти и этот рекорд Гретцки.

Я бы не стал сейчас говорить, что Овечкин стал более великим, чем Гретцки. Нужно дойти до абсолютного рекорда. А потом уже сами руководители НХЛ и хоккеисты определят, какое имя ему дать», – сказал Быков .

Успеет ли Овечкин побить рекорд Гретцки по голам с учетом плей-офф? Онлайн новой погони