  • Назаров о Кузнецове в «Салавате»: «В КХЛ ходят смотреть и на юных, и на многоопытных звезд – Радулова, Шипачева. Здорово, что в Башкирии это понимают»
Назаров о Кузнецове в «Салавате»: «В КХЛ ходят смотреть и на юных, и на многоопытных звезд – Радулова, Шипачева. Здорово, что в Башкирии это понимают»

Бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ Андрей Назаров прокомментировал дебют Евгения Кузнецова за «Салават Юлаев».

«В КХЛ продолжается череда ярких и интересных матчей, накануне получился событийный день. Игры были на любой вкус, что в очередной раз доказывает о возросшей медийности лиги во всей Европе. В частности, я наблюдал за игрой в Уфе, где в составе «Салавата Юлаева» дебютировал мой давний знакомый Евгений Кузнецов.

Уфимцы провели уверенный и победный матч, а Женя уже успел отметиться результативным баллом. Хочется поблагодарить руководство уфимского клуба, что дают шанс большим мастерам и возрастным звездам продолжать реализовывать себя и радовать нас классным хоккеем.

Нужно понимать, что в КХЛ ходят смотреть и на юных, и на многоопытных звезд: посмотрите на примеры Радулова, Шипачева, Кузнецова. Здорово, что в Башкирии это понимают, а Виктор Козлов, еще один мой давний товарищ, прекрасно знает, как работать с известными возрастными игроками.

Эти люди добавляют КХЛ зрелищности и помогают лиге двигаться вперед семимильными шагами», – сказал Назаров.

Андрей Назаров: «КХЛ – лучшая и сильнейшая лига в Европе. Важно держать этот уровень и двигаться только вперед»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
