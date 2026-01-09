«Питтсбург» выиграл 6 матчей подряд впервые с 2022 года. Клуб идет 7-м на Востоке
«Питтсбург» оказался сильнее «Нью-Джерси» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ и продлил победную серию до 6 игр.
Это самая продолжительная серия побед «Пингвинс» с 2022 года (7 матчей с 1 по 15 декабря).
Команда занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 51 очко за 42 игры. Следующий матч «Питтсбург» проведет дома с «Калгари» 10 января.
Малкин вышел на 39-е место в истории НХЛ по голам в регулярках – 523. Форвард «Питтсбурга» обошел Вербика, следующие – Троттье и Госса
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
