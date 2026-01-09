Вайсфельд о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки по голам с учетом плей-офф: «Вполне реальные. Он может 5 матчей не забивать, а потом 3 хет‑трика выдать»
Вайсфельд оценил шансы Овечкина побить очередной рекорд Гретцки.
Бывший генменеджер клубов FONBET КХЛ Леонид Вайсфельд оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф.
40-летний капитан «Вашингтона» забросил 992 шайбы, на счету Гретцки 1016 голов. В этом сезоне у Овечкина 18 шайб в 44 матчах регулярного чемпионата.
«Может, все зависит от настроения в какой‑то степени. По скорострельности Овечкина ничего прогнозировать нельзя. Он действительно может матчей пять не забивать, а потом три хет‑трика выдать.
24 шайбы осталось до Гретцки? Это вполне реально. Главное, чтобы травм не было», – сказал Вайсфельд.
Успеет ли Овечкин побить рекорд Гретцки по голам с учетом плей-офф? Онлайн новой погони
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
