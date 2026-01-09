  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Оттава» – о слухах, что Улльмарк изменял жене и взял отпуск на фоне скандала в семье: «Худшие тролли и больные люди не услышали нашу просьбу уважать его частную жизнь»
«Оттава» – о слухах, что Улльмарк изменял жене и взял отпуск на фоне скандала в семье: «Худшие тролли и больные люди не услышали нашу просьбу уважать его частную жизнь»

«Оттава» отреагировала на слухи, что Улльмарк изменял жене.

Генеральный менеджер «Оттавы» Стив Стэйос отреагировал на слухи о скандале внутри клуба.

Ранее голкипер канадской команды Линус Улльмарк взял отпуск по личным причинам. Затем в соцсетях стали распространять информацию, что клуб дал игроку отгул на фоне семейного скандала, который произошел после измены хоккеиста жене.

Один из позднее удаленных аккаунтов сообщал, что Брэди Ткачак требует убрать Улльмарка из команды. Якобы тот сказал жене, что в «Сенаторс» измены на выездах широко распространены, и эта информация дошла до чата с женами игроков. Это сообщение также завирусилось в соцсетях.

«Наша организация крайне разочарована полностью сфабрикованными и ложными историями, которые распространяются о клубе в соцсетях.

Линус отсутствует в нашей команде по личным причинам, и он пользуется поддержкой организации. Мы просили уважать его частную жизнь, но, очевидно, эта просьба не была услышана самыми худшими троллями и больными людьми, которые рыщут по интернету.

Мы возмущены тем, что внешние силы пытаются разрушить работу нашего хоккейного клуба. Это заявление должно положить конец нелепым спекуляциям, распространяющимся в сети», – сказал Стэйос.

«Оттава» проиграла три последних матча, включая 2:8 с «Колорадо» сегодня ночью. Клуб идет 15-м в Западной конференции.

